В России ответили на требование США о военных учениях на фоне переговоров с НАТО

В НАТО не должны выдвигать ультиматумы России и требовать объяснений из-за военных учений, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор отметил, что Североатлантический альянс в первую очередь сам должен объясниться, для чего он активно расширяется на восток. Таким образом политик прокомментировал слова официального представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Администрация президента США Джо Байдена ожидает, что Москва в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины представит разъяснения по поводу проводимых на западе России учений или полностью их прекратит. С таким заявлением выступил Нед Прайс. Ролик опубликован в YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, деэскалация предполагает возвращение российских военнослужащих в казармы. Вашингтон намерен добиться от Москвы разъяснений по поводу маневров возле границ Украины или их прекращения. В США отметили, что тяжелое вооружение должно вернуться в места обычного хранения.

Прайс добавил, что российско-американские переговоры нужно проводить в «атмосфере деэскалации». Прайс призвал к прозрачности «вокруг любых легитимных учений на российской территории».

Не им выдвигать ультиматумы

Цеков назвал требование Прайса совершенно странным. Страны НАТО дислоцируют свои войска вблизи границ России, отметил сенатор, и прежде чем предъявлять требования Москве, могли бы для начала сами им соответствовать.

Все наши передвижения осуществляются по нашей территории и фактически являются ответом на те передвижения, которые осуществляют страны НАТО Сергей Цеков член комитета Совета Федерации по международным делам

Так, например, США совершают перестановку войск далеко за пределами своих границ, указал Цеков. «Выдвигая нам такие требования, они могли бы сами все вернуться в казармы, вернуться на свои территории, а потом что-то спрашивать с нас», — резюмировал сенатор.

Цеков убежден, что в нынешней напряженной обстановке в мире нет места ультиматумам. «Если Россия осуществляла какие-то действия, то они всегда носили защитный характер, если иметь в виду Южную Осетию, Крым. И в одном, и в другом случае Россия защищала народы, людей, которые проживают на этих территориях. Как и в ситуации в Сирии. По большому счету это в НАТО должны объяснить, почему они проявляли агрессию, развязывали воины, и так активно расширяли блок на восток», — резюмировал политик.

Западный военный округ (ЗВО) днем во вторник, 11 января, объявил о начале учений на полигонах, которые граничат с Украиной. Тренировки военных пройдут на объектах в Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Кроме того, занятия проводятся в Смоленской области.

Министерство обороны заявило об участии в маневрах трех тысяч военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО. Части отработают марши при воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника.