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Россиян предупредили о вреде частого употребления сыра

Диетолог Бобровский: ежедневное употребление сыра грозит атеросклерозом и гипертонией

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский заявил, что сыр является популярным продуктом в рационе россиян. В умеренных порциях он приносит пользу, однако при частом употреблении может нанести вред организму, сообщает радио Sputnik .

Бобровский предупредил, что сыр не является продуктом для ежедневного употребления, поскольку обладает высокой калорийностью, а также содержит жиры и плохой холестерин. Это грозит развитием сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза, а также появлением мочекаменной болезни и гипертонии.

«Также многие сорта сыра содержат большое количество соли, а это триггер для развития различных болезней. Верхняя граница употребления сыра без вреда для здоровья — 100-150 граммов в сутки», — отметил специалист.

Однако при умеренном употреблении сыр полезен организму, поскольку он богат полноценным белком, аминокислотами и кальцием. Кроме того, в продукте содержится витамин B12, отвечающий за ритмы сна и улучшающий настроение. Это особенно важно зимой, когда световой день становится коротким.

Ранее россиянам назвали самый полезный хлеб. Финские медики считают, что им является ржаной хлеб, поскольку в нем содержатся особо значимые пищевые волокна.

Марина Совина
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