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В Госдуме заявили об опасности для русских в Казахстане

Депутат Госдумы Чепа: после 2014 года называться русским в Казахстане стало опасно

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На сегодняшний день русским в Казахстане вести свой бизнес и открыто говорить о своей национальной принадлежности опасно, особенно данная тенденция усилилась после «известных событий» 2014 года. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа, сообщает в среду, 12 января, НСН.

«Отношение к русским за эти несколько дней после Нового года сильно ухудшилось. От многих русских казахи — соседи, знакомые — отвернулись, и только после посадки первого самолета ОДКБ все вернулось обратно», — сказал парламентарий.

Он добавил, что многовекторная политика властей бывшей советской республики стала причиной определенной неорганизованности и нестабильности, так как Казахстан боится своих более сильных соседей — Россию и Китай. В результате, отметил депутат, «это привело к тому, что русских оттуда выгнали». «Это говорит о том, что наши позиции там несильные, а Назарбаев сделал ставку на Великобританию», — объяснил Чепа.

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10 января

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за резкого роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой о помощи.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.

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Игорь Дмитров
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