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В Госдуме раскрыли подробности о тестировании детей на наркотики

Депутат Останина опровергла внесение в ГД закона о тестировании школьников на наркотики

Фото: Pixabay

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что инициатива об обязательном тестировании школьников и студентов на употребление наркотиков и психотропных веществ пока не поступала, пишут «Известия».

Депутат опровергла внесение в ГД закона о тестировании детей на наркотики. Если законопроект все же представят, то сначала необходимо организовать общественные слушания, заявила она.

«Никакого законопроекта ни от правительства, ни от данного депутата, ни от профильного комитета не было. А как только поступит, мы не будем гнать лошадей — эта тема требует широких общественных обсуждений. Мы должны прислушаться к родительскому и педагогическому сообществу, послушать самих детей», — подчеркнула Останина.

По словам депутата, подобный опыт в Госдуме уже был — в декабре проводились парламентские слушания по патриотическому воспитанию в школах, в которых участвовали дети. Подросткам предоставили отдельную трибуну и дали возможность высказать свое мнение — и оно, как считает Останина, порой было «более интересным, чем у некоторых депутатов».

Марина Совина
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