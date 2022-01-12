Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Участник КВН рассказал о вырезанных из версии для телевидения сценах

Юморист Игорь Караваев: примерно 40 процентов из выступлений КВН вырезается из эфира

Фото: Страница Игоря Караваева во «ВКонтакте»

Участник команды КВН «Сборная Пермского края» Игорь Караваев рассказал, что из версии игры, снятой для трансляции на телевидении, вырезают некоторые сцены. В интервью блогеру Андрею Пределину на YouTube он заявил, что версии КВН для ТВ короче живых выступлений примерно на 40 процентов.

Караваев отметил, что одна из причин критики КВН заключается в некотором несоответствии показываемой на телевидении игры той, что состоялась в действительности. «Нужно КВН смотреть вживую, нужно идти туда, потому что процентов 30-40 [материала] вырезается из эфира <...> Это один из аспектов того, что КВН "чуть не тот"», — объяснил комик.

Юморист добавил, что присутствовал на юбилейной игре КВН, посвященной 60-летию проекта. По его мнению, из оригинальной телеигры в версии для телевидения было вырезано около 60 процентов материала. «У нас 15 минут было выступление [на игре в честь 60-летия КВН]. В эфире было семь [минут]. О чем мы говорим? Больше половины вырезали», — посетовал Караваев.

Пределин в ответ сказал, что также смотрел юбилейную игру и в концертном зале, и по телевизору. «В зале было, наверное, раза в два смешнее», — признался блогер.

Ранее бывшая участница команды КВН «Федор Двинятин» и юмористического проекта Comedy Woman на ТНТ Наталия Медведева рассказала о запрещенном в «Клубе веселых и находчивых» слове. По словам Медведевой, редакторы КВН не разрешили ее команде произносить на сцене слово «угги».

Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
США обнародуют новый пакет санкций против России на случай вторжения на Украину
Рост цен на газ поставил под угрозу восстановление экономики Европы
В Брюсселе завершились переговоры между Россией и НАТО
Первый построенный с нуля российский Ту-160М совершил полет
На Аляске обеспокоились перемещением белых медведей на Чукотку
Подозреваемого в убийстве депутата россиянина показали на видео
99-летний правнук Льва Толстого умер в нищете
Экс-сотрудница полиции призналась в мошенничестве «на благо ветеранов»
Единственному гею в профессиональном футболе поступили смертельные угрозы
Офис президента Украины поблагодарил советских диссидентов за независимость
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter