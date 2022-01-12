Участник КВН рассказал о вырезанных из версии для телевидения сценах

Участник команды КВН «Сборная Пермского края» Игорь Караваев рассказал, что из версии игры, снятой для трансляции на телевидении, вырезают некоторые сцены. В интервью блогеру Андрею Пределину на YouTube он заявил, что версии КВН для ТВ короче живых выступлений примерно на 40 процентов.

Караваев отметил, что одна из причин критики КВН заключается в некотором несоответствии показываемой на телевидении игры той, что состоялась в действительности. «Нужно КВН смотреть вживую, нужно идти туда, потому что процентов 30-40 [материала] вырезается из эфира <...> Это один из аспектов того, что КВН "чуть не тот"», — объяснил комик.

Юморист добавил, что присутствовал на юбилейной игре КВН, посвященной 60-летию проекта. По его мнению, из оригинальной телеигры в версии для телевидения было вырезано около 60 процентов материала. «У нас 15 минут было выступление [на игре в честь 60-летия КВН]. В эфире было семь [минут]. О чем мы говорим? Больше половины вырезали», — посетовал Караваев.

Пределин в ответ сказал, что также смотрел юбилейную игру и в концертном зале, и по телевизору. «В зале было, наверное, раза в два смешнее», — признался блогер.

Ранее бывшая участница команды КВН «Федор Двинятин» и юмористического проекта Comedy Woman на ТНТ Наталия Медведева рассказала о запрещенном в «Клубе веселых и находчивых» слове. По словам Медведевой, редакторы КВН не разрешили ее команде произносить на сцене слово «угги».