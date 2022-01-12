Казахстан решил сдержать бегство капитала

Власти Казахстана на фоне обещаний увеличить социальную поддержку граждан начали усиливать борьбу с незаконным выводом денег из страны. Соответствующий совместный приказ приняли Национальный банк, Агентство по финансовому мониторингу и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает РИА Новости.

На первом заседании нового состава правительства глава Нацбанка Ерболат Досаев заявил, что документ утвержден еще 10 января. В нем прописан алгоритм действий по заявкам на проведение операций и перечень трансграничных операций, которые подвергаются усиленной проверке, и в случае появления подозрений могут быть приостановлены.

По словам Досаева, добросовестные участники рынка, как резиденты, так и нерезиденты, не будут ущемлены в своем праве на проведение международных операций. В целом, уверен глава ЦБ Казахстана, решение обеспечит более высокую прозрачность трансграничных перетоков капитала и сдержит желающих выводить средства в обход регулятора.

Усилить контроль за оттоком капитала и пресекать его, если тот носит незаконный характер, ведомствам поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Накануне он раскритиковал некоторых богатейших людей страны, которые не делятся деньгами с народом и сдерживают развитие страны.

Не называя конкретных фамилий, глава государства заявил, что отдельные представители казахстанской элиты, разбогатевшие в том числе благодаря предыдущему президенту Нурсултану Назарбаеву, должны делать взносы в специальный фонд «Народу Казахстана». Структура займется решением проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.

В этой риторике Токаев наследует Назарбаева. Еще в 2016 году первый президент страны призывал казахстанских миллиардеров вкладывать свои средства страну, которая позволила им стать богатыми, а не в офшоры. «Выглядят красиво, накрашенные все, напудренные, хорошо одетые. Но все эти деньги вам позволил заработать Казахстан — страна наша, государство. Так давайте вкладывать сюда. Всякие офшоры — все это чепуха», — заявлял он.