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Блогерша не заметила одну деталь на своем видео и рассмешила подписчиков

Бразильская актриса Диас случайно показала на видео лубрикант и рассмешила подписчиков
Карла Диас

Карла Диас. Фото: @carladiaz

Бразильская актриса и звезда реалити-шоу Карла Диас (Carla Diaz) поделилась роликом, в котором показала номер в отеле. Блогерша не заметила на своем видео одну деталь, которую затем разглядели внимательные подписчики. Пост, который рассмешил поклонников звезды реалити, опубликован в Instagram.

В ролике знаменитость показала апартаменты, в которые заселилась вместе со своим партнером. В начале она продемонстрировала коридор, а затем переместилась в спальню.

Пользователи сети обратили внимание на то, что на прикроватной тумбе Диас стоял интимный лубрикант. В комментариях к ролику многие посмеялись над внезапной находкой. Позже актриса оценила внимательность пользователей, подтвердила догадки фанатов и тоже посмеялась над роликом. «Прибыли в отель и открыли тур со смазкой», — пошутила актриса.

Ранее блогерша Петра Хендрикс (Petra Hendrikse) рассказала, как уличила бойфренда в измене, увидев одну его фотографию. По словам девушки, парень отправился вместе с друзьями в поездку и перестал отвечать на сообщения и звонки. Она связалась с его приятелем, и тот отправил блогерше фото ее бойфренда.

Асель Минбаева
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Блогерша не заметила одну деталь на своем видео и рассмешила подписчиков
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