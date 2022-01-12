Назван заметный на коже симптом диабета

Специалисты Американской академии дерматологии предупредили, что сахарный диабет оказывает пагубное влияние на каждый из органов человека, в том числе на кожу. Эксперты назвали симптом, говорящий о возможном наличии заболевания, который можно заметить невооруженным глазом, сообщает «Медик Форум».

Он представляет собой появление маленьких красных бугорков, по внешнему виду схожих с прыщами, которые со временем трансформируются в овальные пятна желтого, красного или даже коричневого цвета. Участок с пораженной кожей чаще всего располагается в районе голени. Он также может стать твердым или опухнуть.

Дерматолог Рейган Андерсон отметил, что сам факт наличия такого недуга не обязательно означает, что у человека имеется диабет, хотя и является одним из его симптомов. Он рекомендует незамедлительно обратиться к врачу в случае его обнаружения, чтобы тот провел осмотр и выдал направление на сдачу необходимых анализов, лишь благодаря которым можно будет точно сказать, есть ли у больного диабет.

Ранее британский фармацевт Pharmacy2U Сумайи Патель назвала шесть главных симптомов диабета второго типа, проявление одного из которых можно заметить в ночное время суток. Отмечается, что по оценкам специалистов 537 миллионов взрослых во всем мире живут с диабетом, и это число продолжает расти. Заболевание возникает из-за нестабильного уровня сахара в крови, из-за которого организм рискует пострадать, если не принять необходимые меры.