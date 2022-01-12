Актриса объяснила отсутствие Джоан Роулинг в спецэпизоде «Гарри Поттера»

Актриса Эванна Линч объяснила отсутствие писательницы Джоан Роулинг в спецэпизоде «Гарри Поттера». Об этом сообщает GB News.

По словам исполнительницы роли Полумны Лавгуд, писательница не смогла принять участие в проекте, так как была занята работой. Артистка опровергла слухи о конфликте между Роулинг и съемочной группой.

«Я разговаривала со всеми актерами, все они очень уважают ее, хоть и не согласны с ее высказываниями. У нее есть свои убеждения, и она занимается своим делом», — сказала Линч.

Скандал вокруг писательницы разразился после того, как летом 2020 года она высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.

В июле 2021 года Роулинг поделилась поступающими сообщениями с угрозами от транс-активистов. В частности, ей желали найти в почтовом ящике самодельную бомбу.

1 января на стриминг-платформе HBO Max состоялась премьера спецэпизода «Гарри Поттера». Роулинг не снялась в нем, однако из выпуска не стали вырезать архивную запись 2019 года с участием писательницы.