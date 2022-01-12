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Названы самые подорожавшие за год продукты

«Эвотор»: сильнее всего в 2021 году в РФ подорожали пельмени, сосиски и сливочное масло

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В декабре 2021 года цены на продукты в России в годовом выражении выросли на 10 процентов по сравнению с декабрем 2020-го. Самыми подорожавшими продуктами питания в течение года стали пельмени, сосиски (оба товара — плюс 20 процентов) и сливочное масло (плюс 19 процентов). Об этом свидетельствуют данные исследования производителя онлайн-касс «Эвотор», передает РИА Новости.

Далее идут гречка (плюс 18 процентов) и растительное масло (плюс 17 процентов). Сигареты стали дороже на 15 процентов, алкоголь — на 5 процентов. Цены на непродовольственные товары повседневного спроса в среднем поднялись на 3 процента.

По сравнению с ноябрем в декабре цены на сосиски и сардельки выросли на 6 процентов, на сливочное масло, сметану, макароны и гречку — на 4 процента, а на рыбные пресервы, рис, печенье, шоколадные батончики, детские напитки и воду — на 2 процента.

Сигареты и алкоголь в декабре дорожать перестали, а непродовольственные товары повседневного спроса даже подешевели на 3 процента в месячном выражении. Также потеряли в цене какао, шоколадные плитки, молочные десерты и пудинги (минус 1 процент), зефир (минус 2 процента) и творог (минус 3 процента).

По предварительным данным Росстата, инфляция по итогам года составила 8,39 процента. Это значительно выше всех прогнозов, которые давали российские ведомства в течение года, и более чем в два раза больше целевого значения в 4 процента.

В конце декабря председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что продукты питания подорожали на 10,8 процента, а овощи и фрукты — на 19,4 процента.

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Платон Щукин
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