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Во Франции призвали НАТО бороться с исламистами

BFM.TV: кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен призвала НАТО бороться с исламистами

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Страны НАТО должны переориентировать свою деятельность, чтобы бороться с исламистами. К этому Североатлантический альянс призвала кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает BFM.TV.

«Я думаю, что прежде всего надо переориентировать НАТО на борьбу против исламистского фундаментализма», — заявила политик. Она назвала последователей радикального ислама главной угрозой для современного мира.

Ле Пен также раскритиковала властные структуры Евросоюза за то, что они не смогли внести свой вклад в переговоры России и США по гарантиям безопасности в Европе. По ее мнению, объединение настолько слабо, что не может сказать свое слово в украинском кризисе.

6 декабря Ле Пен обвинила Евросоюз в посягательстве на сферу влияния России и призвала Францию действовать как уравновешивающая в мире сила. Она заявила, что попытки объединения разжечь ситуацию вокруг Украины создают напряженность и страхи.

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Екатерина Андреева
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