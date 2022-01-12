Голикова назвала сроки представления новых правительственных мер из-за омикрона

До конца недели правительство России представит новые меры по борьбе с распространением омикрон-штамма. Такой срок назвала вице-премьер страны Татьяна Голикова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусом в России из-за омикрона избежать не удастся. «Наша задача — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции», — подчеркнула Голикова.

Ранее вице-премьер заметила, что первый удар омикрона, скорее всего, примет на себя столичный регион.

12 января сообщалось, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 17 946 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за все время пандемии составило 10 702 150.