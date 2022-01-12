Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Голикова назвала сроки представления новых правительственных мер из-за омикрона

Голикова: до конца недели правительство России представит новые меры по борьбе с омикроном

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

До конца недели правительство России представит новые меры по борьбе с распространением омикрон-штамма. Такой срок назвала вице-премьер страны Татьяна Голикова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусом в России из-за омикрона избежать не удастся. «Наша задача — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции», — подчеркнула Голикова.

Материалы по теме:
«Два штамма будут терзать человечество одновременно» Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
«Два штамма будут терзать человечество одновременно»Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
3 января
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
00:00

Ранее вице-премьер заметила, что первый удар омикрона, скорее всего, примет на себя столичный регион.

12 января сообщалось, что в России за прошедшие сутки зафиксировали 17 946 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за все время пандемии составило 10 702 150.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Путин дал две недели на подготовку к новому удару пандемии
Кризис вынудил мать двоих детей продать частный дом и переехать в фургон
Байден в третий раз назвал Камалу Харрис президентом США
Ким Кардашьян обвинили в мошенничестве с криптовалютой
Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции
Норвежский тренер выступил с заявлением из-за мошенничества лыжников команды
Мамаева с невестой задержали на таможне из-за кольца за 10 миллионов рублей
Саудовская Аравия поддержала позицию Китая по уйгурам и Тайваню ради дружбы
В суд Москвы направили дело бывшего советника премьера Украины о крупной афере
Актер сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter