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Госдеп США положительно отреагировал на завершение миссии ОДКБ в Казахстане

Госдеп: США приветствуют заявление президента Казахстана о завершении миссии ОДКБ
Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США положительно отреагировали на заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о завершении миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс на брифинге ведомства.

«Мы приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы [ОДКБ] завершили свою миссию. Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы ОДКБ уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», — сказал Прайс.

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11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что вывод сил ОДКБ начнется 13 января. Политик назвал основную миссию иностранного военного контингента завершенной. Обстановка во всех регионах страны, по его словам, является, стабильной. Процесс вывода миротворцев завершится в 10-дневный срок.

5 января президент Касым-Жомарт Токаев обратился к лидерам ОДКБ с просьбой прислать миротворческий контингент для защиты страны от вооруженных банд, которые стали причиной эскалации внутренней угрозы в Казахстане после распространения массовых беспорядков. Прибытие подразделений ОДКБ позволило высвободить часть сил полиции и армии, которые были заняты для охраны жизненно важных объектов.

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Дмитрий Сотак
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