Губерниев ответил на вызов Джигурды

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов актера и шоумена Никиты Джигурды на бой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это прекрасно, а я вызываю его на скороговорки-баттл! Также могу ему предложить пройти с палками или проехать на велосипеде. В конечном счете можно в шашки поиграть в Чапаева», — заявил журналист. Он добавил, что не хотел бы драться с пожилым актером, и посоветовал ему беречь себя.

26 декабря 2021 года Джигурда объяснил свое участие во фрик-боях в возрасте 60 лет. Он заявил, что испытал кайф, выйдя в клетку. Поединки он назвал колоссальной космической игрой, где испытываются интеллект и душа человека.

Джигурда провел три поединка под эгидой промоушена «Наше дело». Схватки проходят по особым правилам: бойцы дерутся в клетке в перчатках для смешанных единоборств (MMA), но по правилам бокса. В первом поединке Джигурда отправил в нокаут депутата Виталия Милонова. Затем последовала победа над журналистом и телеведущим Отаром Кушанашвили. Прервать победную серию актера смог блогер Александр Шпак.