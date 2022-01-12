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Губерниев ответил на вызов Джигурды

Дмитрий Губерниев о вызове на бой Никиты Джигурды: а я вызываю его на скороговорки-баттл

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вызов актера и шоумена Никиты Джигурды на бой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Это прекрасно, а я вызываю его на скороговорки-баттл! Также могу ему предложить пройти с палками или проехать на велосипеде. В конечном счете можно в шашки поиграть в Чапаева», — заявил журналист. Он добавил, что не хотел бы драться с пожилым актером, и посоветовал ему беречь себя.

26 декабря 2021 года Джигурда объяснил свое участие во фрик-боях в возрасте 60 лет. Он заявил, что испытал кайф, выйдя в клетку. Поединки он назвал колоссальной космической игрой, где испытываются интеллект и душа человека.

Джигурда провел три поединка под эгидой промоушена «Наше дело». Схватки проходят по особым правилам: бойцы дерутся в клетке в перчатках для смешанных единоборств (MMA), но по правилам бокса. В первом поединке Джигурда отправил в нокаут депутата Виталия Милонова. Затем последовала победа над журналистом и телеведущим Отаром Кушанашвили. Прервать победную серию актера смог блогер Александр Шпак.

Андрей Стрельцов
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