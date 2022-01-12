Служивший с Гитлером солдат вспомнил его высказывания о «еврейских паразитах»

Задолго до прихода в политику лидер нацистской Германии Адольф Гитлер говорил о желании освободить «германскую расу от еврейских паразитов». Об этом Ганс Менд, служивший с фюрером во время Первой мировой войны, написал в мемуарах, которые в феврале будут впервые выпущены на английском языке. Цитаты из книги под названием «Я служил с Гитлером в окопах» приводит Daily Mail.

Менд и Гитлер служили курьерами в 16-м баварском резервном пехотном полку, также известном как «полк Листа», и участвовали в крупных схватках, в том числе в битве при Ипре в 1914 году и битве на Сомме в 1916-м.

Daily Mail пишет, что мемуары Менда полны упоминаний о ненавистной одержимости Гитлера евреями. В частности, автор рассказал о споре будущего нацистского лидера с сослуживцем, произошедшем в Рождество в 1914 году. «Мне кажется, лучше много евреев, чем один христианин, — сказал сослуживец Гитлера. — В нашей партии много евреев, которые заботятся о своих рабочих интересах лучше, чем христиане».

На это будущий фюрер ответил, что, если бы он был у власти, он «освободил бы германскую расу от еврейских паразитов и отправил бы этих расовых загрязнителей и эксплуататоров людей в Палестину». Менд при этом согласился с высказыванием Гитлера.

Он также вспоминал, что в полку было очень мало таких выносливых и здоровых людей, как Гитлер. «С невероятной стойкостью он переносил самые большие нагрузки и никогда не позволял проявиться слабости», — говорится в книге.

Кроме того, Менд рассказал, как однажды у них на глазах разбился английский самолет и оба пилота представляли «ужасное зрелище», которое он никогда не забудет. Однако единственным, кто не был заинтересован случившимся, оказался Гитлер.

В конце декабря историк Джеймс Холланд рассказал, что решение об остановке наступления немецкой армии близ французского города Дюнкерк в начале Второй мировой войны стало роковой ошибкой фюрера Третьего рейха. По его словам, силы вермахта в мае 1940 года могли окружить союзные войска во Франции, фактически положив конец войне. Однако 24 мая Гитлер отдал командирам своих танковых дивизий, которые продвигались к Дюнкерку, приказ остановить наступление.