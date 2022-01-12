В Санкт-Петербурге решили продать «Эрмитаж»

Официальный отель Государственного Эрмитажа под названием «Эрмитаж» выставили на аукцион в Петербурге. Начальная цена составила 2,7 миллиарда рублей. Сообщение о торгах опубликовали на ресурсе «Торги-ру».

Восьмиэтажное здание в центре Петербурга по адресу: улица Правды, дом 10А площадью 11419 квадратных метров продается вместе с земельным участком. Аукцион пройдет 26 января 2022 года.

Здание гостиницы построили в 30-е годы. В годы Советского Союза там находился Дворец культуры работников пищевой промышленности. Позже здание реконструировали в соответствии с требованиями по охране архитектуры, а в 2013-м там открыли отель с громким названием.

Отель является уникальным, так как он единственный в мире получил право использовать товарные знаки государственного музея благодаря лицензионному договору. По данным СПАРК, имущество принадлежит акционерному обществу «Международная балтийская инвестиционная компания».