В России проиндексируют пособия и выплаты

В России с 1 февраля на 8,4 процента проиндексируют материнский капитал, выплаты ветеранам, пособие по беременности и родам и ряд других пособий. Об этом сообщили в Минтруде, передает РИА Новости.

Выплаты, не связанные с размером прожиточного минимума, будут увеличены в соответствии с размером инфляции. Например, маткапитал на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей.

Среди других пособий: выплаты ветеранам, по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременное пособие при рождении ребенка, компенсации гражданам, подвергшимся радиоактивному воздействию. Также в ведомстве указали и на «другие меры социальной поддержки». В общей сложности эти выплаты получают порядка 16 миллионов человек. Необходимые на индексацию финансы заложены в бюджет, резюмировали в Минтруде.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения недостаточны и не позволяют покрыть расходы пенсионеров, вызванные ростом цен.

В декабре Путин также пообещал, что в 2022 году будут приняты решения по пенсиям силовому блоку, чтобы выровнять доходы работников правоохранительных органов и силовых структур в целом.