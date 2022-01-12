Путин сменил посла России в Индии

Президент Владимир Путин сменил российского посла в Индии. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства освободил от обязанностей посла Николая Кудашева. Он занимал этот пост с октября 2017 года. На его должность был назначен дипломат Денис Алипов, занимавший ранее пост заместителя директора второго департамента Азии российского МИД.

9 ноября 2021 года стало известно, что Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла страны в Катаре. Эту должность занял Дмитрий Догадкин, занимавший пост посла России в Омане. О дальнейшей профессиональной деятельности освобожденного от обязанностей Нурмахмада Холова не сообщалось.