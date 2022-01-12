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Спорт

Боец UFC обратился к молодежи Казахстана

Боец UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал ситуацию в Казахстане
Шавкат Рахмонов

Шавкат Рахмонов. Фото: @shavkatrakhmonov94

Казахский боец смешанного стиля (MMA) Шавкат Рахмонов прокомментировал ситуацию в Казахстане. Пост доступен в Instagram спортсмена.

27-летний Рахмонов, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), принес соболезнования родным и близким казахстанцев, которые погибли, защищая родину. Спортсмен отметил, что ему больно смотреть на происходящее в стране.

Рахмонов также обратился к молодежи. «Будущее страны в ваших руках», — добавил он.

На счету казахстанского бойца две победы в UFC. Всего Рахмонов одержал 14 побед в карьере и не потерпел ни единого поражения. Следующий поединок спортсмена пройдет 5 февраля. Соперником Рахмонова станет Карлстон Харрис из Гайаны.

2 января в Казахстане начались протесты из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже к экономическим требованиям добавились и политические. Митингующие призывали к отставке правительства, проведению новых выборов и окончательного ухода из власти экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Уже к 5 января акции протеста переросли в беспорядки

Николай Костюков
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