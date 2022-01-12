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Россия обозначила НАТО контрмеры для защиты своей безопасности

Замминистра Грушко: Россия обозначила НАТО, какие контрмеры примет для защиты безопасности

Фото: Olivier Hoslet / Pool / Reuters

Россия обозначила на встрече с НАТО, какие контрмеры примет, если будет ощущать угрозу своей безопасности. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА Новости.

Он отметил, что у России есть набор законных военно-технических мер для обеспечения безопасности. При этом, по словам Глушко, Москва уже ощущает данную угрозу, поскольку территорию страны рассматривают как объект, нацеленный для ударных средств.

Днем 12 января в Брюсселе завершилось заседание СРН, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. По сообщению агентства, переговоры продолжались больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного.

Ксения Назарова
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