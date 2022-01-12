Российские чиновники пытались помешать изъять контрафакт из магазина сына

В Екатеринбурге при попытке полиции изъять контрафактный товар из магазина им пытались помешать городские чиновники, чей родственник владеет этим торговым местом, рассказал член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев на своей странице в Facebook.

В полицию и к общественникам поступила информация о продаже поддельных аксессуаров для телефонов. По словам Чукреева, во время проверки ими магазина на улице 8 марта туда приехала мать хозяина, сотрудница подведомственного учреждения Министерства социальной политики Свердловской области Надежда Толстоброва и сотрудник аппарата Екатеринбургской городской думы Ольга Теплова с мужем.

«Вели себя вызывающе, мешали сотрудникам полиции проводить проверку, супруг провоцировал общественников на конфликтные ситуации. Приехали отстаивать нелегального предпринимателя. Пытались решить проблемы сына, пугали влиятельными связями», — утверждает общественник.

Издание E1 добавило, что, согласно данным, магазин принадлежит предпринимателю Виталию Толстоброву.

Чукреев добавил, что на место выезжали руководители отдела полиции и прокуратуры. В итоге было изъято почти 3500 поддельных чехлов, зарядных устройств и наушников.

В декабре одна из районных администраций Санкт-Петербурга обвинила жителей в рождении ребенка ради квартиры. Пополнение в семье чиновники сочли намеренным ухудшением жилищных условий и помешали петербуржцам встать на учет в качестве нуждающихся.