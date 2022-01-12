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Косачев назвал «красные линии» США в политике

Сенатор Косачев заявил о неготовности США начать войну ради расширения НАТО
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: Globallookpress.com

Вашингтон настроен на расширение состава НАТО, но воевать за это США не будут, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, пишет «Парламентская газета».

По словам политика, США стремятся к созданию однополярного мира. Белый дом никогда не откажется от этой идеи, уверен он. При этом Косачев считает, что Вашингтон не готов начать войну за данную цель. «Они готовы ради этого таскать каштаны из огня чужими руками», — добавил он.

Сенатор назвал эти «правила» «красными линиями», которые США не намерены переступать в политике. «Они не станут воевать за Украину, как в свое время не стали воевать за Грузию во время конфликта с Абхазией и Южной Осетией в 2008 году», — подчеркнул Косачев.

Ранее в Госдепартаменте США рассказали о готовности американской стороны обсудить вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд предупредила, что в случае появления у государств такого желания, в США могут поддержать инициативу.

Алия Шарафутдинова
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