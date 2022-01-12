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МИД России уличил Госдеп США в обмане Украины

Замглавы МИД Грушко: США обсуждали Украину с Россией вопреки желанию Киева
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

В ходе переговоров в рамках встречи Совета Россия — НАТО партнеры затрагивали тему Украины вопреки желанию Киева не обсуждать эти вопросы без присутствия украинской стороны. Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко на пресс-конференции по итогам встречи Совета Россия — НАТО, трансляция доступна на YouTube-канале РБК.

Дипломат напомнил о заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ни слова не будет сказано об Украине без Украины. «Но сегодня наши партнеры обсуждали Украину, ну, наверное, полтора часа из четырех отведенных», — рассказал он. Таким образом, Грушко уличил американский Госдеп в обмане Киева.

При этом перед переговорами Москвы и НАТО глава офиса украинского президента Андрей Ермак напомнил о гарантиях, которые Киев получил от американского президента Джо Байдена. Речь шла о том, что вопросы, касающиеся безопасности Украины, не будут обсуждаться с другими странами без ее присутствия. «И принцип "ничего об Украине без Украины" будет придерживаться во время любых переговоров», — цитирует его Regnum.

7 января Госдеп сообщал, что Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе обсуждения предстоящих дипломатических контактов с Россией он пообещал, что никаких разговоров об Украине без присутствия представителей официального Киева не будет.

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Виктория Кондратьева
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