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Рост заболеваемости COVID-19 добрался до западных рубежей бывшего СССР

В Литве установили рекордный суточный рост заболеваемости коронавирусом

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

На западных рубежах бывшего СССР заболеваемость коронавирусом бьет рекорды. Новый максимум с начала пандемии установили в Литве, передает Delfi.

В прибалтийской республике COVID-19 за сутки подхватили 4635 человек — это в пять раз больше, чем было в декабре 2021 года. При этом смертность остается относительно невысокой — за тот же период скончались от новой коронавирусной инфекции шесть пациентов. Рекордный рост заболеваемости связывают с распространением штамма омикрон. При этом СМИ сообщают о позитивном влиянии факта вакцинации на исход заболевания — скончавшиеся обычно не делали прививку.

Увеличения числа заболевших ждут и в Белоруссии. «Начиная с 20-х чисел января и заканчивая первыми числами февраля, первыми десятью днями февраля — где-то в этом промежутке вполне возможен достаточно высокий рост заболеваемости COVID-19», — спрогнозировал белорусский инфекционист Юрий Горбич. Он также предсказал, что омикрон займет лидирующую позицию среди случаев заражения.

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Распространение новой волны коронавируса быстро продолжается по всему миру. Рекорды по заболеваемости пандемия ставит в США, где начался дефицит донорской крови для пациентов.

Об опасности омикрона предупредил и российский президент Владимир Путин. Глава государства дал правительству две недели, чтобы подготовиться к очередному тяжелому периоду и нарастить вакцинацию среди граждан.

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Дмитрий Настасьев
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