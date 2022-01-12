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Депутат назвал мотив расстрела табуна лошадей на Алтае

Депутат Серов заявил, что табун лошадей в Алтайском крае расстреляли из мести

Кадр: Telegram-канал «Подъем»

Табун лошадей в селе Алексеевка в Алтайском крае расстреляли из мести. Такой мотив убийства животных назвал председатель комитета Алтайского заксобрания по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, его слова приводятся на сайте краевого отделения «Единой России».

«Считаю произошедшее вопиющим случаем. Ситуации, которые происходили раньше, были связаны с хищением животных, совершены ради выгоды. В Петропавловском районе преступники явно действовали из мести», — заявил депутат.

Он отметил, что пострадавший фермер много лет занимался животноводством. Серов назвал расстрел лошадей кощунством и подчеркнул, что в Алтайском крае такое произошло впервые.

Ранее расстрел лошадей на Алтае пообещали взять на контроль в Госдуме. Председатель комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов подчеркнул, что планирует направить запросы по инциденту в МВД, а также проконсультироваться с юристами.

Более полусотни лошадей нашли мертвыми в Алтайском крае в воскресенье, 9 января. Владелец животных утверждает, что лошади расстреляны снайперски — по два выстрела под лопатку и под сердце. В региональном управлении МВД сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Анастасия Шейкина
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