Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Решение отметить день рождения принесло мужчине богатство

Мужчина решил купить себе на день рождения лотерейный билет и сорвал джекпот

Фото: Michigan Lottery

Житель американского города Кларкстон, штат Мичиган, купил себе на день рождения лотерейный билет и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина рассказал, что решил отметить 71-й день рождения и купил лотерейный билет. Это решение принесло ему богатство. «Я приобрел билет в надежде на большой выигрыш, но на самом деле такого никогда не ожидаешь всерьез. На следующий день я пошел в магазин и распечатал выпавшие в результате розыгрыша числа. Когда я увидел, что все пять чисел совпали, я не мог поверить в свою удачу, особенно если учесть, что это был мой день рождения!» — заявил американец.

Материалы по теме:
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября
Денежный водопад Американский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
Денежный водопадАмериканский пенсионер обманул лотерею и стал миллионером
23 апреля

Размер полученного мужчиной приза составил 402 тысячи долларов (30,1 миллиона рублей). Победитель планирует поделиться деньгами с семьей.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Миссури решила купить торт матери, чтобы поздравить ее с днем рождения, и эта покупка принесла ей неожиданное богатство. Американка решила заодно приобрести лотерейный билет и сорвала джекпот.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Госдеп США выступил с заявлением из-за учений на западе России
Обезглавленное тело россиянки обнаружили в Подмосковье
Россиян удивил «штурм» монумента на ВДНХ
Володин назвал условие для снятия напряженности в мире
В правительстве задумали по-новому спасать стройки от катастрофы
Москвичи пожаловались на вечно сломанные лифты
Вслед за Назарбаевым из публичного поля пропала его дочь
Гинцбург оценил необходимость модификации «Спутника V» под омикрон-штамм
В Австралии создали макеты российской техники для учений в Европе
Российские фермеры попросили государство не оставлять их
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter