Решение отметить день рождения принесло мужчине богатство

Житель американского города Кларкстон, штат Мичиган, купил себе на день рождения лотерейный билет и сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина рассказал, что решил отметить 71-й день рождения и купил лотерейный билет. Это решение принесло ему богатство. «Я приобрел билет в надежде на большой выигрыш, но на самом деле такого никогда не ожидаешь всерьез. На следующий день я пошел в магазин и распечатал выпавшие в результате розыгрыша числа. Когда я увидел, что все пять чисел совпали, я не мог поверить в свою удачу, особенно если учесть, что это был мой день рождения!» — заявил американец.

Размер полученного мужчиной приза составил 402 тысячи долларов (30,1 миллиона рублей). Победитель планирует поделиться деньгами с семьей.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Миссури решила купить торт матери, чтобы поздравить ее с днем рождения, и эта покупка принесла ей неожиданное богатство. Американка решила заодно приобрести лотерейный билет и сорвала джекпот.