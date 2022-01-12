Армии России и Украины сравнили с «Майбахом» и «Жигулями»

Москва не размещает ракеты малой и средней дальности на границе с Украиной, поскольку в этом нет смысла, сказал в беседе с «Лентой.ру» военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин. У Киева и так нет ни авиации, ни флота, ни ракетных войск стратегического назначения, пояснил эксперт.

Разницу между украинской и российской армиями он описал различиями в марках автомобилей. «Нам пугать Украину смысла нет. Потому что украинская армия, по сравнению с российской армией — это как "Жигули" по сравнению с "Майбахом"», — сказал он. Эксперт убежден, что Киев в любом случае не сможет противостоять Москве, поэтому нет смысла нацеливать на него свои ракеты.

В качестве примера Литовкин напомнил о крылатой ракете «Калибр» и противокорабельной ракете «Циркон»: боевой радиус первой достигает 2,5 тысячи километров, радиус второй — 1 тысяча километров. «Эта ракета может перелететь через Украину, если речь о том, чтобы пугать Киев и сдерживать его. На Черном море есть и подводные лодки, и эсминцы, вооруженные этими "Калибрами", которые вполне могут работать по кораблям, которые находятся и в Средиземном море», — отметил обозреватель.

На военных аэродромах в российских регионах уже завершают подготовку инфраструктуры для гиперзвуковых комплексов «Кинжал». Специальные объекты предназначены для обслуживания и проверки гиперзвуковых ракет. В нескольких регионах России работают над оборудованием арсеналов для хранения ракет, а также площадок для ремонта, испытаний и обслуживания ракет.