Названа главная цель приглашения российских миротворцев в Казахстан

Главная цель приглашения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан была символической, считает социолог Петр Милосердов. Свое мнение он высказал в интервью «Ленте.ру».

Эксперт назвал основным результатом запроса на ввод миротворческих войск со стороны президента Касым-Жомарта Токаева фиксацию того факта, что именно с ним готова разговаривать Москва, и ключевую роль здесь сыграло присутствие российского контингента.

«Токаеву нужно было показать это всем остальным: "Москва согласилась с тем, что теперь я полновластный президент, и дело вы будете иметь со мной. Забудьте про [бывшего президента Казахстана Нурсултана] Назарбаева, забудьте про остальных"», — сказал Милосердов. Он подчеркнул, что за время своего пребывания в Казахстане миротворцы не приняли никакого участия в боевых действиях или подавлении протестов.

Войска ОДКБ вошли в Казахстан 6 января. Они взяли под охрану ключевые инфраструктурные объекты и правительственные здания, позволив казахстанских силовикам высвободить силы для борьбы с массовыми беспорядками. Миротворческая миссия завершилась 13 января, и в этот же день начался вывод контингента ОДКБ из республики. По оценке официального представителя организации Владимира Зайнетдинова, процесс займет около десяти дней и завершится 22-23 января. В ходе своего пребывания в Казахстане войска ОДКБ не применяли оружие.