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В ОДКБ подтвердили дату вывода миротворцев из Казахстана

ОДКБ: российские миротворцы покинут Казахстан в течение 10 дней

Фото: Минобороны России / РИА Новости

Миротворческий контингент Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) покинет Казахстан в течение 10 дней. Об этом сообщил официальный представитель организации Владимир Зайнетдинов, сообщает «Интерфакс».

Зайнетдинов подтвердил дату начала вывода войск, обозначенную президентом страны Касым-Жомарт Токаевым, 13 января. Он указал, что сроки возвращения российских миротворцев на родину были согласованы на встрече главы государства с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Ранее Зайнетдинов заявил, что российские военнослужащие в Казахстане ни разу не получали приказ на применение оружия, хотя и имели право стрелять в случае непосредственной угрозы своей жизни. Потерь в рядах миротворцев, по данным официального представителя, нет.

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10 января

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за стремительного роста цен на газомоторное топливо. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. В Алма-Ате были разграблены магазины, банки, захвачено здание аэропорта, полицейские участки, государственные учреждения и объекты инфраструктуры. На подавление выступлений направили армию. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой прислать войска для защиты страны от вооруженных банд.

На онлайн-саммите организации, который прошел 10 января, политик назвал произошедшее попыткой государственного переворота, инспирированного извне. С этой позицией согласились и другие лидеры государств ОДКБ, в том числе президент России Владимир Путин.

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Алевтина Запольская
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