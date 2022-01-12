Появились подробности изнасилования 19-летней модели в Подмосковье

Модель из Москвы, заявившая об изнасиловании во время работы, раскрыла подробности инцидента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По ее словам, ей предложили гонорар за съемку в размере 10 тысяч рублей. При этом ее не смутило, что адресом фотостудии был указал мини-отель в Подмосковье, а съемка назначена на шесть утра.

Когда девушка приехала, ее встретил некто Юрий. Девушка пыталась уйти, но тот запер дверь, заставил модель раздеться и на протяжении девяти часов насиловал ее, душил и угрожал.

По словам пострадавшей, она уговорила мужчину отпустить ее погулять со щенком. Тот разрешил, и девушка уехала на такси. В полицию она обратилась лишь на следующий день.

Об этом происшествии сообщалось ранее 12 января. По данным телеканала РЕН ТВ, ЧП случилось 9 января в подмосковном Красногорске. Накануне событий с 19-летней пострадавшей, имя которой не разглашается, связался неизвестный организатор и предложил ей фотосессию вместе с услугами стилиста и визажиста. После разговора с ним, не дожидаясь съемки, девушка внезапно решила уехать. В настоящий момент полиция проводит расследование произошедшего.