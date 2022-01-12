В Кремле допустили сниженную нагрузку на систему здравоохранения при омикроне

Нагрузка на систему здравоохранения при омикроне может быть ниже, чем в случае с другими штаммами коронавируса. Такое развитие событий допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы имеем какие-то предварительные данные о том, что протекает (омикрон) легче. Возможно, это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения. Но изрядный задел прочности все равно необходим», — сказал представитель Кремля.

Песков также предрек отметил, что цифры заболеваемости в России при омикрон-штамме коронавируса ожидаются очень высокими.

Ранее президент России Владимир Путин дал кабинету министров две недели на то, чтобы подготовиться к новому удару пандемии коронавирусной инфекции. Глава государства считает, что новогодние праздники не могли не повлиять на ситуацию с COVID-19 в стране, в связи с чем в регионах возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусом.