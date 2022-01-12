Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили ужесточить требования к продаже вейпов

В комитете Госдумы по здравоохранению выступили за ужесточение требований к продаже вейпов

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов заявил о необходимости ужесточения требований к продаже вейпов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время работает над законопроектом, согласно которому требования к продаже вейпов будут приравнены к тем, которые используются при продаже табака, а все поступающие в продажу вещества для испарителей должны проходить сертификацию в Минздраве и Роспотребнадзоре.

Леонов также обратил внимание на то, что в США фиксируется рост количества пневмоний, ассоциированных с курением вейпов.

Ранее стало известно, что 12-летний мальчик скончался в Бийске после курения вейпа. Еще две девочки были госпитализированы в критическом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В среду, 12 января, врач-пульмонолог Нелли Бахарева заявила, что токсичность вейпа не выше, чем у обычных сигарет, а смерть от вдыхания паров испарителя может наступить только из-за серьезных сопутствующих заболеваний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Стало известно местонахождение Нурсултана Назарбаева
Хозяин лошадей на Алтае рассказал об убийстве словами «лучше бы меня застрелили»
Здание Эрмитажа перекрасят
В Таиланде задумали ввести курортный сбор с иностранных туристов
Российские чиновники пытались помешать изъять контрафакт из магазина сына
Бывшего помощника Жириновского обнаружили мертвым в Москве
Поплавская вспомнила последнюю совместную поездку с Зеленским
Названа дата возвращения Порошенко на Украину
Россиянин получил срок за брошенный в ходе акции протеста в полицейского фаер
В США из-за COVID-19 резко увеличилось число госпитализаций детей до пяти лет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter