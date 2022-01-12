В Госдуме предложили ужесточить требования к продаже вейпов

Заместитель председателя комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов заявил о необходимости ужесточения требований к продаже вейпов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время работает над законопроектом, согласно которому требования к продаже вейпов будут приравнены к тем, которые используются при продаже табака, а все поступающие в продажу вещества для испарителей должны проходить сертификацию в Минздраве и Роспотребнадзоре.

Леонов также обратил внимание на то, что в США фиксируется рост количества пневмоний, ассоциированных с курением вейпов.

Ранее стало известно, что 12-летний мальчик скончался в Бийске после курения вейпа. Еще две девочки были госпитализированы в критическом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В среду, 12 января, врач-пульмонолог Нелли Бахарева заявила, что токсичность вейпа не выше, чем у обычных сигарет, а смерть от вдыхания паров испарителя может наступить только из-за серьезных сопутствующих заболеваний.