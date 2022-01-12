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Песков переадресовал вопрос о строительстве конкурента «Зарядья»

Представитель Кремля Песков: о парке «Тучков буян» лучше спрашивать мэрию Петербурга

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал властям Санкт-Петербурга вопрос о строительстве парка «Тучков буян» на набережной Невы в исторической части Северной столицы, сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал недавнюю информацию о якобы отказе от строительства парка в пользу возведения судебного квартала. «Лучше всего спрашивать мэрию Санкт-Петербурга, все-таки речь идет о Питере», — заявил пресс-секретарь президента России. Песков уточнил, что в городе планируют возвести и здание суда, и парк. Власти также выразили надежду, что проект реализуют, в результате чего «горожане получат прекрасный современный парк».

10 января русская служба «Би-би-си» сообщила, что президент России Владимир Путин отменил план строительства парка «Тучков буян». Согласно документам, которые попали в редакцию службы, Путин распорядился достроить на месте парка, который стал бы конкурентом московскому «Зарядью», судебный квартал — здесь должен будет расположиться Верховный суд.

Победителя и финалистов международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян» в Санкт-Петербурге объявили в сентябре 2020 года. Победу одержал международный консорциум, включая российскую «Студию 44» и нидерландское архитектурное бюро WEST 8.

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Нина Ташевская
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