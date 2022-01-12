Экс-сотрудница полиции призналась в мошенничестве «на благо ветеранов»

В Санкт-Петербурге суд приговорил бывшую помощницу начальника управления МВД России по Кировскому району Алину Прозорову к сроку в три года условно за аферу с бюджетными средствами более чем на 700 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лисицкая.

В обязанности подсудимой входило в том числе обеспечение соцработы с ветеранами, инвалидами и членами семей погибших полицейских. Суд установил, что весной 2019 года два сотрудника полиции отработали последний день, покинули службу и сдали зарплатные карты Прозоровой.

С марта 2019-го по ноябрь 2020 года по ее указу в табель учета служебного времени ежемесячно вносили фамилии двух уволившихся сотрудников. На их карты было перечислено порядка 747 тысяч рублей. Эти деньги Прозорова снимала в банкоматах, а также оплачивала ими товары и услуги.

Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и мошенничестве. Экс-сотрудница полиции признала вину, но заявила, что действовала так «в силу ложно понятого служебного долга». По словам Прозоровой, деньги она тратила на благо МВД: на фотобумагу, грамоты, плакаты, поздравительные открытки, а также на приобретение праздничных подарков ветеранам, инвалидам и членам семей погибших. Бывшая полицейская уверяла, что выделяемых средств для этого было недостаточно.