Российский подросток получил по почте пустую бутылку водки вместо модной одежды

Российский подросток заказал модную одежду по интернету, однако получил пустую бутылку и форму отечественной оборонно-спортивной организации ДОСААФ вместо своего заказа. Об этом сообщает Baza.

Как пишет издание, перед Рождеством 16-летний Евгений нашел объявление в Telegram о продаже дизайнерских вещей Stone Island по доступной цене и решил приобрести шапку, толстовку и свитер. Общая сумма его заказа составила 7835 рублей. Чтобы подтвердить отправку, продавец прислал юноше фотографию всех товаров.

Однако забрав на почте посылку, Евгений обнаружил в ней старую куртку ДОСААФ и пустую бутылку водки. Происхождение вещей осталось неизвестным, поскольку автор предложения заблокировал покупателя в мессенджере. В настоящий момент полиция расследует обстоятельства случившегося.

В ноябре 2021 года россиянин заказал реплики одежды и аксессуаров модного дома Louis Vuitton на платформе AliExpress и едва не пошел под суд. Сотрудники таможенной службы аэропорта Пулково изъяли посылку, которую мужчина должен был получить в Челябинске. Правоохранители потребовали от покупателя только объяснительную, однако в случае возбуждения уголовного дела за незаконное использование товарного знака он мог попасть в тюрьму и получить штраф в размере 400 тысяч рублей.