Песков ответил на вопрос о формате работы Путина в случае волны омикрона

Администрация президента России готовится к тому, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией может возрасти в связи с волной омикрон-штамма, однако переходить на дистанционный режим пока не планирует. Об этом в среду, 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он добавил, что по поводу графика и формата работы президента страны Владимира Путина, свои рекомендации дадут специалисты.