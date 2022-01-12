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Песков ответил на вопрос о формате работы Путина в случае волны омикрона

В Кремле ответили на вопрос о графике работы президента РФ Путина в случае волны омикрона

Фото: Globallookpress.com

Администрация президента России готовится к тому, что количество заразившихся коронавирусной инфекцией может возрасти в связи с волной омикрон-штамма, однако переходить на дистанционный режим пока не планирует. Об этом в среду, 12 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он добавил, что по поводу графика и формата работы президента страны Владимира Путина, свои рекомендации дадут специалисты.

Игорь Дмитров
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