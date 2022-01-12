Устроившим «корпоратив» российским пьяным врачам объявили выговор

В городе Лесосибирск в Красноярском крае пьяным врачам, которые устроили «корпоратив» и не оказали помощь умирающему пациенту, сделали выговор. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что выговор объявили после служебной проверки, которая проводилась в отношении части российских медиков.

«Проверка по вопросу качества оказанной медицинской помощи в лечебном учреждении продолжается», — добавили в министерстве.

В понедельник, 10 января, в ситуации попросил разобраться губернатор Красноярского края Александр Усс. Он призвал встретиться с родственниками погибшего и оказать им необходимую помощь.

Видеозапись с «корпоративом» пьяных врачей появилась в сети 9 января. На ней россиянин, который находился в тяжелом состоянии, решил выяснить, где находится медицинский персонал, и нашел «гулявших на корпоративе» медиков в одном из кабинетов. Телеканал РЕН ТВ утверждал, что пациенту была необходима экстренная операция.