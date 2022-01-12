Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Устроившим «корпоратив» российским пьяным врачам объявили выговор

Минздрав: пьяным медикам, которые в Лесосибирске устроили «корпоратив», объявили выговор

Кадр: Telegram-канал «Kras Mash»

В городе Лесосибирск в Красноярском крае пьяным врачам, которые устроили «корпоратив» и не оказали помощь умирающему пациенту, сделали выговор. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что выговор объявили после служебной проверки, которая проводилась в отношении части российских медиков.

«Проверка по вопросу качества оказанной медицинской помощи в лечебном учреждении продолжается», — добавили в министерстве.

В понедельник, 10 января, в ситуации попросил разобраться губернатор Красноярского края Александр Усс. Он призвал встретиться с родственниками погибшего и оказать им необходимую помощь.

Видеозапись с «корпоративом» пьяных врачей появилась в сети 9 января. На ней россиянин, который находился в тяжелом состоянии, решил выяснить, где находится медицинский персонал, и нашел «гулявших на корпоративе» медиков в одном из кабинетов. Телеканал РЕН ТВ утверждал, что пациенту была необходима экстренная операция.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Госдеп США выступил с заявлением из-за учений на западе России
48-летняя модель снялась в оголяющем тело платье без белья
В России захотели ужесточить наказание за госизмену
Устроившим «корпоратив» российским пьяным врачам объявили выговор
Назван заметный на коже симптом диабета
В Екатеринбурге массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
В Индии сочли невозможным остановить омикрон-штамм
Парень предъявил девушке внезапное требование и был раскритикован в сети
В загранспаспорт захотели добавить новый раздел
Гинцбург назвал способ защитить россиян от всех штаммов COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter