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Мужчина в последний момент отпугнул пуму мощным рыком и попал на видео

Пума испугалась зарычавшего на нее мужчины и попала на видео

Мужчина вблизи американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, отпугнул погнавшуюся за ним пуму мощным рыком. Произошедшее попало на видео, которое опубликовано на канале ViralHog в YouTube.

На записи, которая стала вирусной в соцсетях, видно, как путешественник идет по горной местности, покрытой сухими растениями. Неожиданно мужчина начинает бежать. Когда он поворачивает камеру назад, в кадр попадает пума, которая гонится за ним. Оператор останавливается и в последний момент отпугивает дикое животное мощным рыком. Испугавшись зарычавшего мужчины, хищник убегает.

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Запись набрала более 320 тысяч просмотров и 1,9 тысячи лайков на YouTube. Пользователи похвалили мужчину за то, что он сумел сохранить самообладание. «Такой крик смущает их. Хищники не любят вступать в конфронтацию без особой необходимости», — написал один из них. «Это именно то, что нужно было сделать. Закричать настолько пугающе, насколько вы сможете. Если пытаться убегать, это только раззадорит хищника», — отметил другой.

Многие авторы комментариев попытались представить, что бы произошло, если бы мужчина не обернулся и не увидел пуму. «Ого, если бы он не обернулся, его ждал бы страшный и болезненный конец», — отметил один из них. Другие пользователи вспомнили похожие истории встреч с дикими животными.

Ранее сообщалось, что пума подкараулила пару фотографов на туристической тропе в парке дикой природы Уайтинг Ранч в американском штате Калифорния. На двухминутной записи встречи с животным видно, как пума прячется в кустах и смотрит на людей.

Алиса Дмитриева
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