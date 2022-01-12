Члена КПРФ обвинили в разжигании ненависти из-за цитаты философа Сартра

На члена КПРФ из Санкт-Петербурга Алексея Филиппова завели протокол за возбуждение ненависти из-за цитаты французского философа и писателя Жан-Поля Сартра. Об этом сообщает «Медиазона» (издание внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов) со ссылкой на однопартийца коммуниста.

Административное дело было возбуждено по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении издания, поводом для этого стал пост коммуниста в соцсети «ВКонтакте», опубликованный в апреле 2017 года.

В публикации содержалась фотография «мужчины в очках» и цитата «Любой антикоммунист — сволочь…», авторство которой приписывается Жан-Полю Сартру. Эксперты Центра экспертиз СПбГУ дали заключение, согласно которому этот пост «содержит признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды».

Однако, как сообщил однопартиец Филиппова, сотрудники прокуратуры не нашли данную цитату в изданных в России трудах Сартра и приписали эти слова коммунисту, что стало поводом для возбуждения дела.

Ранее член КПРФ из Свердловской области был найден замерзшим на берегу реки Сысерть. Следствие отрицает насильственную природу смерти коммуниста.