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В МИД обратили внимание НАТО на безопасность с помощью сравнения с селедкой

Замглавы МИД Грушко: Россия представила НАТО взаимосвязанные предложения по безопасности

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия обращает особое внимание на гарантии безопасности и выработала взаимосвязанные и конкретные предложения. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в ходе пресс-конференции после заседания по итогам переговоров Совета Россия — НАТО (СРН), трансляция доступна на Youtube-канале ТАСС.

«Если говорить о безопасности, то это не Чугуевская филармония — здесь играем, здесь не играем, здесь селедку заворачиваем», — провел сравнение Грушко. Он отметил, что российская сторона представила западным коллегам абсолютно взаимосвязанные предложения, которые содержат и требования остановки продвижения НАТО на восток, и необходимые для деэскалации элементы.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал условие для прогресса переговоров с российской стороной. По его словам, для серьезного прогресса в диалоге по гарантиям безопасности нужна деэскалация.

Днем 12 января в Брюсселе завершилось заседание СРН, темой которого стали российские предложения по гарантиям безопасности в Европе. По сообщению агентства, переговоры продолжались больше четырех часов. Уточняется, что они продлились дольше запланированного.

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Варвара Кошечкина
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