Российские школьники толпой издевались над девочкой-сиротой и попали на видео

В городе Никольское Ленинградской области школьники толпой били и бросали в снег девочку-сироту. Видео издевательств подростков над сверстницей опубликовано в сообществе «Никольское.NET — группа города Никольское» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как несколько подростков окружают девочку. Она встает на колени и просит сверстников прекратить над ней издеваться. Один из школьников бьет девочку по голове. Ненадолго ей удается вырваться, но затем ее догоняет другой мальчик и начинает бить ногами.

В сообществе отмечали, что пострадавшая — сирота, поэтому избивавшие ее сверстники кричали, что ей «никто не поможет».

Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова уже разбирается в ситуации. Поведение российских школьников она сочла диким и недопустимым, пишет Znak.

В декабре 2021 года в Челябинской области полиция задержала четвероклассников, которые сняли на видео инсценировку драки со стрельбой.

На попавших в соцсети кадрах видно, как двое детей ловят третьего мальчика и валят его на землю. Затем к его голове представляют пистолет. После публикации ролика в интернете дети попали в полицию.