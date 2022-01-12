Захарова ответила на советы Госдепа россиянам предложением убрать войска из ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала советы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, предложившей обратить внимание на социальные сферы вместо ситуации на Украине. Российский дипломат в своем Telegram-канале призвала Нуланд оставаться гражданином США и думать о том же самом, только в отношении своей страны.

Захарова также перечислила проблемы США, к которым отнесла низкое качество американского образования, перебои в работе системы здравоохранения и плохие дороги даже в крупных городах страны. Кроме того, на предложения представительницы Госдепа Захарова ответила предложением перестать тратить деньги на обеспечение войск США в странах Европейского союза (ЕС) и убрать их оттуда.

«Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию», — заявила дипломат.

«Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда в снег», — сказала сама Нуланд 11 января.