Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова ответила на советы Госдепа россиянам предложением убрать войска из ЕС

Захарова: Нуланд стоит оставаться гражданином США и думать о проблемах своей страны

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала советы заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, предложившей обратить внимание на социальные сферы вместо ситуации на Украине. Российский дипломат в своем Telegram-канале призвала Нуланд оставаться гражданином США и думать о том же самом, только в отношении своей страны.

Захарова также перечислила проблемы США, к которым отнесла низкое качество американского образования, перебои в работе системы здравоохранения и плохие дороги даже в крупных городах страны. Кроме того, на предложения представительницы Госдепа Захарова ответила предложением перестать тратить деньги на обеспечение войск США в странах Европейского союза (ЕС) и убрать их оттуда.

«Деньги на решение обозначенных выше американских проблем можете изыскать в нужном количестве, если, например, сократите американские базы в Европе, которые плотным кольцом окружают Россию», — заявила дипломат.

«Будь я российским гражданином, я бы хотела видеть вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда в снег», — сказала сама Нуланд 11 января.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Казахстане не смогли заблокировать интернет оборудованием как у России
Задержание торговавшего наркотиками владельца автосервиса попало на видео
Паулс назвал Латвию «глухой провинцией» для России и Европы
Российский суд оштрафовал бывшего программного директора «Муз-ТВ»
В Канаде захотели ввести налог для антиваксеров
Бастрыкин дал поручение после массовой эвакуации школ Екатеринбурга
Российский врач оценила вероятность смерти после курения вейпа
Пьяная россиянка на BMW сбила ребенка на тротуаре
Задержанная мигрантка сбежала из здания российского суда
Захарова ответила на советы Госдепа россиянам предложением убрать войска из ЕС
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter