Женщина пришла в супермаркет в облегающем костюме и удивилась реакции окружающих

Жительница Австралии пожаловалась на чрезмерное внимание окружающих во время похода в супермаркет в облегающем костюме. На ее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Персональный тренер Софи Аллен (Sophie Allen) разместила короткий ролик, в котором рассказала об удивившей ее реакции людей на внешний вид в повседневной жизни. На кадрах она запечатлена возле стеллажа с продуктами в спортивном костюме, состоящем из черного топа, фиолетовых легинсов и белых кед бренда Nike.

«Будучи женщиной, которая приходит в супермаркет в укороченном топе, я ощущаю ненависть со стороны окружающих», — подписала она ролик, который стал вирусным и набрал 1,8 миллиона просмотров и 174 тысячи лайков. По словам Аллен, она разочарована тем, что женщин часто осуждают за то, во что они одеты.

Пользователи сети принялись обсуждать высказывание героини материала в комментариях. Одни раскритиковали ее точку зрения. «Просто накинь чертову рубашку, когда будешь выходить на публику», «Тренажерный зал — это одно место, а продуктовый магазин — совсем другое», «Это все равно что пойти в кино в купальнике», «Одежда просто не соответствует месту» — высказывались они.

Другие, наоборот, заступились за женщину. «Я хожу за продуктами каждую субботу после спортзала и считаю это нормальным», «Она просто горячая — вот почему у окружающих возникают проблемы», «Если кто-то считает спортивный топ неприличным, то это его проблема» — писали юзеры.

В июне 2021 года полную женщину выгнали из спортзала за торчащий из-под одежды живот. Блогерша с никнеймом @Shelby.bellz рассказала, что через 15 минут на беговой дорожке к ней подошел администратор и потребовал покинуть спортзал из-за короткого топа, который был надет на ней. По словам героини ролика, она заплакала от смущения и ушла.