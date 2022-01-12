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На Украине назвали изъян в идее ввести продуктовые карточки

Украинский финансист заявил, что идея введения продуктовых карточек приведет к бедности

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Идея украинских властей ввести продуктовые карточки приведет к росту бедности и не решит проблемы. О последствиях обсуждаемых в Киеве мер социальной поддержки граждан предупредил финансист Алексей Кущ, передает «Обозреватель».

По всей Украине растут цены на продукты. Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко предсказал увеличение цен на продовольственные товары еще на 10-20 процентов. В связи с этим в Киеве рассматривают возможности финансово поддержать незащищенные слои населения. Подняли и вопрос введения продуктовых карточек.

Однако идею раскритиковали финансисты. Кущ предрек Украине рост бедности из-за таких мер, указав на скрытый изъян предлагаемой меры. «Государство якобы поможет самым бедным, но в результате роста цен, спровоцированного такой помощью, пострадает еще 40-50 процентов людей, которые находятся в зоне так называемой буферной бедности и которым никто не будет помогать», — пояснил он.

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В современной истории карточки на товары стали активно использоваться воюющими державами во время Первой мировой войны. В достаточно обеспеченной продуктами России продуктовые карточки вводились только на сахар, однако после проблем на фронте и экономических ошибок временному правительству пришлось начать регулировать карточками выдачу многих продуктов питания. Советские власти подхватили инициативу, и карточки стали одной из систем централизованного распределения товаров в СССР. В капиталистических странах карточки используют иначе — они являются не средством распределения, а формой льготы для бедных слоев населения.

Ранее о продуктовых карточках позитивно высказался депутат Государственной Думы от «Единой России» Владимир Гутенев. По его мнению, такая система может простимулировать потребление отечественных продуктов.

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Дмитрий Настасьев
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