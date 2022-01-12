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Россияне обратились с просьбой к Илону Маску и получили ответ

Российские владельцы Tesla попросили Илона Маска открыть представительство в России

Кадр: Go Electro / YouTube

Российские владельцы автомобилей Tesla записали видеообращение к американскому предпринимателю и основателю компании Илону Маску. Видео доступно на YouTube.

Автовладельцы пожаловались Маску на отсутствие скоростных зарядочных станций и сервисов для электромобилей. Они отметили, что ждут детали для машин по полгода, так как их везут из-за границы. В связи с этим они попросили основателя Tesla открыть официальное представительство компании на территории России. Несмотря на сложности с обслуживанием, водители пообещали, что никогда не поменяют Tesla на автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

Позже Маск ответил в своем Twitter, что компания старается делать все, чтобы удовлетворить интересы потребителей по всему миру. «Tesla работает как можно быстрее, чтобы поддержать автовладельцев по всему миру. Устойчивая энергетика влияет на каждого человека на Земле, поскольку все мы живем в одной атмосфере», — написал предприниматель.

Ранее стало известно, что компания Tesla побила рекорд по поставкам электромобилей в 2021 году и передала клиентам 936 172 экземпляров. Это вдвое больше показателя 2020 года, когда новые владельцы машин получили 499 647 штук. Рост поставок составил 87 процентов.

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Варвара Кошечкина
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