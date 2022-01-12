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Apple изобрела защиту от кражи iPhone

Apple запатентовала новую технологию защиты от кражи iPhone в магазинах

Фото: Andy Wong / AP

Apple намерена использовать безтросовое оборудование в своих магазинах, которое предотвратит кражу девайсов. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Журналисты обнаружили на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) описание новой технологии, которая помешает злоумышленникам похищать гаджеты из магазинов. Инженеры Apple предложили использовать специальные фиксаторы, которые удерживают iPhone, MacBook, iPad и Apple Watch на столе. Вместе с тем изобретенное оборудование не мешает покупателям непосредственно ознакамливаться с продукцией.

Согласно описанию патента, инженеры предлагают прикреплять к столам специальный стержень, который одним концом обхватывает корпус устройства. Внутри находится сильный магнит, позволяющий удержать конструкцию в правильном положении. Механизм может становится длиннее, однако он не позволяет изъять смартфон или компьютер без нанесения повреждений девайсу.

Инженеры Apple предлагают использовать новое оборудование в качестве альтернативы металлическим тросам, которые обычно удерживают гаджеты на выставочных стендах. По словам журналистов, данная мера поможет снизить количество краж в Apple Store, которые участились в последнее время.

В октябре 2020 года Apple обвинила в массовой краже компанию GEEP Canada, которая занимается утилизацией техники. Представители компании утверждали, что подрядчик продал более 100 тысяч единиц iPhone, iPad и Apple Watch, переданных на переработку по договору.

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Андрей Ставицкий
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