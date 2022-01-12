Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Ведущая Первого канала назвала преимущество Москвы перед Берлином

Ведущая Первого канала Ушакова: центр в Москве чище, чем в Берлине и Нью-Йорке

Фото: Chris Curry / Unsplash

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала, что центр Москвы более чистый по сравнению с той же частью Берлина и Нью-Йорка. Преимущество российской столицы она назвала в беседе с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора телеведущая отметила, что у каждой европейской столицы можно выделить сильные стороны. По словам Ушаковой, Лондон отличается парками, а Парижу свойственен особый шарм. Однако в отношении Берлина и Нью-Йорка у телеведущей сложились негативные впечатления.

Материалы по теме:
Со счастливым концом. Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
Со счастливым концом.Скандалы, критика и угрозы Гитлера: непростая история Эйфелевой башни
17 октября
С характером. Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
С характером.Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
5 сентября

«А вот Берлин и Нью-Йорк мне запомнились как грязные. Правда, я пешком гуляла только по центральной части этих городов, так что уместно будет сравнивать именно в этом контексте. Так вот центр Москвы, мне кажется, намного чище. И как-то просторнее город, что ли, масштабнее. Я этот простор всегда физически ощущаю, когда возвращаюсь из поездки», — отметила Ушакова.

В октябре 2021 года директор Музея истории российской литературы имени Даля, отец ведущего Первого канала Дмитрия Борисова Дмитрий Бак рассказал, что считает Москву столицей мира. Подобный статус он отдал российскому городу из-за его огромных лесов и парков.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Стало известно местонахождение Нурсултана Назарбаева
Названа причина смерти актера из сериала «Глухарь»
Китай потребовал закрыть «разбросанные по миру» секретные тюрьмы США
Названа неожиданная причина массовых увольнений
Хозяйка спасла собаку из пасти волка
Российские школьники толпой издевались над девочкой-сиротой и попали на видео
Служивший с Гитлером солдат вспомнил его высказывания о «еврейских паразитах»
Губерниев ответил на вызов Джигурды
Женщина засняла реакцию мужа на подаренный ею Mustang и прославилась в сети
Врач рассказал о коварных осложнениях омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter