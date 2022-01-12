Ведущая Первого канала назвала преимущество Москвы перед Берлином

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова рассказала, что центр Москвы более чистый по сравнению с той же частью Берлина и Нью-Йорка. Преимущество российской столицы она назвала в беседе с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора телеведущая отметила, что у каждой европейской столицы можно выделить сильные стороны. По словам Ушаковой, Лондон отличается парками, а Парижу свойственен особый шарм. Однако в отношении Берлина и Нью-Йорка у телеведущей сложились негативные впечатления.

«А вот Берлин и Нью-Йорк мне запомнились как грязные. Правда, я пешком гуляла только по центральной части этих городов, так что уместно будет сравнивать именно в этом контексте. Так вот центр Москвы, мне кажется, намного чище. И как-то просторнее город, что ли, масштабнее. Я этот простор всегда физически ощущаю, когда возвращаюсь из поездки», — отметила Ушакова.

В октябре 2021 года директор Музея истории российской литературы имени Даля, отец ведущего Первого канала Дмитрия Борисова Дмитрий Бак рассказал, что считает Москву столицей мира. Подобный статус он отдал российскому городу из-за его огромных лесов и парков.