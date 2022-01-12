Гинцбург назвал лучше всех противостоящую мутациям коронавируса вакцину

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» лучше остальных противостоит изменчивости и мутациям коронавируса. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова передает ТАСС.

Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что в России началась пятая волна коронавируса из-за омикрон-штамма коронавируса. Вирусолог предрек взрывообразный рост заболеваемости к концу января — началу февраля.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова считает, что новый рост заболеваемости COVID-19 в стране неизбежен. По ее словам в России на данный момент выявлено 698 случаев инфицирования омикроном.