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Гинцбург назвал лучше всех противостоящую мутациям коронавируса вакцину

Глава центра Гамалеи Гинцбург: «Спутник V» лучше всех противостоит мутациям коронавируса

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» лучше остальных противостоит изменчивости и мутациям коронавируса. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова передает ТАСС.

Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что в России началась пятая волна коронавируса из-за омикрон-штамма коронавируса. Вирусолог предрек взрывообразный рост заболеваемости к концу января — началу февраля.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова считает, что новый рост заболеваемости COVID-19 в стране неизбежен. По ее словам в России на данный момент выявлено 698 случаев инфицирования омикроном.

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Никита Абрамов
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