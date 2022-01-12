Ян обвинил Стерлинга во лжи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян обвинил во лжи своего оппонента, американца Алджамэйна Стерлинга. Об этом он написал в Twitter.

Соперник упрекнул россиянина в том, что тот не вакцинировался от коронавируса. Именно это, по словам Стерлинга, послужило причиной переноса их схватки в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ян же утверждает, что это ложь.

«Я вакцинирован и готов биться. Просто UFC не хочет, чтобы фальшивый чемпион возглавил кард ивента», — отметил россиянин.

Второй поединок Стерлинга и Яна планируется провести в апреле. Ожидалось, что бойцы встретятся в октагоне UFC в марте.

Изначально, второй бой между Яном и Стерлингом должен был пройти на турнире UFC 30 октября. Однако, американец снялся с поединка. Его заменил Кэри Сэндхаген, который уступил Яну.

Ян утратил чемпионский пояс в легчайшем весе весной 2021-го в поединке со Стерлингом. Россиянин потерпел поражение путем дисквалификации, нанеся по сопернику запрещенный удар.