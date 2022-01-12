Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вакцину AstraZeneca захотели зарегистрировать в России

AstraZeneca подаст заявку на регистрацию в России собственной вакцины от COVID-19

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Британско-шведская компания AstraZeneca собирается подать заявку в Минздрав России на регистрацию собственной вакцины от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя разработчиков препарата.

Собеседник агентства указал, что поднять вопрос об одобрении вакцины хотят после того, как будут получены результаты исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт».

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал вакцину, которая лучше всех противостоит мутациям коронавируса. Он уточнил, что речь идет о препарате «Спутник V».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали условие введения полного локдауна в России
На Украине начали разработку барражирующих боеприпасов
Россиянин сорвался в шахту лифта и погиб
Похищенному украинскими спецслужбами судье продлили домашний арест
Столтенберг обвинил Россию в развертывании войск в Грузии, Молдавии и на Украине
В полиции Петербурга отправили в отставку двух начальников управлений
НАТО приготовилась обсуждать с Россией ограничения по ракетам и ядерной политике
Подготовку в США санкций против Путина объяснили
Столтенберг высказался о членстве Украины в НАТО
Телеведущая рассказала о проблемах со здоровьем у Зеленского незадолго до смерти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter