Вакцину AstraZeneca захотели зарегистрировать в России

Британско-шведская компания AstraZeneca собирается подать заявку в Минздрав России на регистрацию собственной вакцины от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя разработчиков препарата.

Собеседник агентства указал, что поднять вопрос об одобрении вакцины хотят после того, как будут получены результаты исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт».

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал вакцину, которая лучше всех противостоит мутациям коронавируса. Он уточнил, что речь идет о препарате «Спутник V».